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رحيل حمادة إمام - لجنة المسابقات لـ في الجول: لا نية لتأجيل لقاء الزمالك وإنبي

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رحيل حمادة إمام - لجنة المسابقات لـ في الجول: لا نية لتأجيل لقاء الزمالك وإنبي رحيل حمادة إمام - لجنة المسابقات لـ في الجول: لا نية لتأجيل لقاء الزمالك وإنبي

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري لكرة القدم عدم وجود أي نية لتأجيل مباراة الزمالك وإنبي بعد رحيل حمادة إمام أسطورة القلعة البيضاء.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وطالبت العديد من جماهير نادي الزمالك تأجيل لقاء إنبي حدادا على رحيل رمز النادي حمادة إمام.

وعن التأجيل، قال عامر حسين لـFilGoal.com: "لا نية لتأجيل المباراة".

وأضاف "الشارات السوداء ستظهر في الدوري والبداية من لقاء الزمالك وإنبي".

وعن حمادة إمام، قال رئيس لجنة المسابقات: "خسارة كبيرة جدا جدا جدا للكرة المصرية".

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