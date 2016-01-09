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تشكيل الزمالك – شيكابالا على الدكة أمام إنبي

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تشكيل الزمالك – شيكابالا على الدكة أمام إنبي تشكيل الزمالك – شيكابالا على الدكة أمام إنبي

يجلس محمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد بدلاء الزمالك في التشكيل الذي أعلنه أحمد حسام "ميدو" لمواجهة إنبي مساء اليوم في الساعة الثامنة إلا ربع.

ويكتفي ميدو بأيمن حفني مع محمود عبد المنعم "كهربا" لدعم رأس الحربة الوحيد في تشكيل الفريق الأبيض باسم مرسي.

وسط الملعب سيشهد كثافة عددية أكبر بوجود طارق حامد مع إبراهيم عبد الخالق وعمر جابر أو أحمد توفيق.

وفي الدفاع سيقود الزمالك علي جبر مع أحمد دويدار وطلبة والظهير الأيمن الذي سيلعبه واحد من الثنائي عمر أو أحمد توفيق بحسب تعليمات ميدو.

ويحرس عرين الزمالك أحمد الشناوي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: احمد توفيق وعلي جبر واحمد دويدار وحمادة طلبة

الوسط: طارق حامد وابراهيم عبد الخالق وعمر جابر وايمن حفني

الهجوم:محمود كهربا وباسم مرسي.

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