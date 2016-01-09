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رحيل حمادة إمام – مجلس الأهلي ينعي الثعلب الكبير

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رحيل حمادة إمام – مجلس الأهلي ينعي الثعلب الكبير رحيل حمادة إمام – مجلس الأهلي ينعي الثعلب الكبير

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا نعى فيه فقيد الكرة المصرية ونادي الزمالك حمادة إمام.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال بيان مجلس الإدارة: " رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس بالكامل و المدير العام والفرق الرياضية بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسي الكابتن حمادة إمام نجم والزمالك الأسبق"

وأتم "داعين المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الرياضة المصرية برحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان "

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