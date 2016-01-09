رحيل حمادة إمام – حارس الزمالك الأسبق يحكي لـ في الجول.. كيف تكون مدير كرة ناجح على طريقة الثعلب

روى عادل المأمور حارس الزمالك الأسبق ذكرياته مع فقيد الكرة المصرية حمادة إمام، حيث كان الأول حارسا لمرمى الفريق بينما كان الثعلب الكبير مديرا للكرة في ظل قيادة فنية للإنجليزي مايكل إيفرت.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال المأمور لـFilGoal.com: "في موسم 1981/1982 كان حمادة إمام مديرا للكرة.. وحقا كان رجلا عظيما".

وأضاف "كان رجلا مؤدبا ولا يحب المشاكل".

وأكمل "كان هو الذي يترجم محاضرات إيفرت في ظل ثقافته الواسعة وإلمامه باللغة الإنجليزية".

وأردف "رغم قلة الإمكانيات كان ناجحا في عمله بشكل كبير.. عمره ما غضب أو صرخ في وجه أي لاعب، حقا كان رجلا عظيما".

ومن المفارقات أن حمادة إمام توفى ونجله حازم في منصب قريب من منصب مدير الكرة حيث يتولى منصب رئيس جهاز الكرة.

طالع أيضا - رحيل حمادة إمام - من زامله 14 عاما لـ في الجول: لم يتسبب بأي مشكلة طوال تاريخه

طالع أيضا - رحيل حمادة إمام - الأهلي لـ في الجول: فقدنا رمزا كبيرا في الكرة المصرية

طالع أيضا - بالفيديو - عندما بكى حمادة إمام فرحا بتتويج الزمالك بالدوري

طالع أيضا - وفاة حمادة إمام - صانع شعبية الزمالك الذي أحضره المشير بطائرة حربية من غزة