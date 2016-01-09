رحيل حمادة إمام - فيديو.. أهداف لن تنسى تعليق الثعلب الكبير عليها

رحل أسطورة نادي الزمالك حمادة إمام عن عالمنا لتفقد الكرة المصرية واحدا من أبرز من كتبوا تاريخها في الملاعب مع ناديه أو المنتخب.

حمادة إمام بعد أن اعتزل الكرة لم تتوقف رحلته مع الجماهير عند هذا الحد بل زين بصوته كمعلق أهدافا لن ينساها المصريون أو العرب.

حمادة إمام بدأ رحلته كمعلق في التلفزيون المصري والذي قضى خلاله أبرز مسيرته وأبدع بصوته في التعليق على العديد من الأهداف الرائعة التي لا تنسى وأيضا معها بتعليقه.

جمل "الهمسة والغمزة" و "هاتها من الشبكة" و "دوري كامل العدد" وغيرها من التي ارتبطت بتعليق حمادة إمام ستظل للأبد في ذاكرة المصريين.

1 - سعيد العويران في بلجيكا

هدف لن ينساها العرب خاصة وإنه الأفضل في كأس العالم 1994، هدف مارادوني سجله السعودي سعيد العويران في مرمى بلجيكا في بطولة تاريخية للأخضر.

تعليق حمادة إمام على الهدف كان لا ينسى وهو ينفعل تدريجيا مع كل لاعب يراوغه العويران حتى وصل للهدف.

2 - هدف حازم إمام في بلجيكا

هدف لن ينساه المصريون أيضا سجله حازم إمام بقميص المنتخب في شباك بلجيكا على ملعب الأخير، كانت مباراة ودية لكنها واحدة من أفضل المباريات التي قدمها الفراعنة.

تعليق حمادة إمام على الهدف المميز "وهاتها من الشبكة".

3 - احتفال بيبيتو الشهير

ربما يتذكر الجميع الاحتفال الشهير للبرازيليين بيبيتو ومازينيو وروماريو في مباراة هولندا خلال مباراة ربع النهائي بكأس العالم 1994 أفضل مباريات البطولة والتي انتهت بفوز السامبا 3-2.

حمادة إمام كان معلقا على تلك المباراة التاريخية ولعل جميع من يتذكرها لم ينس أبدا تعليقه على الأهداف الخمسة.

4 - صنداي أوليسيه

"وهاتها من الشبكة لتالت مرة يا زوبيزاريتا".. جملة تعد بمثابة علامة مسجلة للثعلب الكبير قالها هذه المرة لحارس المنتخب الإسباني في مونديال 1998 بعد أن فجر النيجيريون مفاجأة كبيرة في أولى مباريات الفريقين بالبطولة وانتصروا 3-2.

5 - خش التاريخ يا راجل

هدف في مباراة أطلق عليها مباراة القرن على الرغم من إنها لا تحمل صفة رسمية ومجرد ودية، لكن لأنها جمعت بين ناديي القرن في إفريقيا وأوروبا الأهلي المصري وريال مدريد وانتهت بفوز الأحمر بهدف سجله النيجيري صنداي.

هدف رائع صنعه حسام غالي بعد أن راوغ سيزار حارس ريال مدريد لكن ربما أكثر ما يتذكره الكثيرون هو "خش التاريخ يا راجل" التي قالها حمادة إمام.

6 - هدف تاريخي

الهدف التاريخي الذي سجله محمد أبو تريكة في شباك الصفاقسي التونسي على ملعب رادس بالعاصمة التونسية لن ينساه أهلاوي أو أي متابع للكرة المصرية.

الهدف رائع لكن بالتأكيد ستستمتع به أكثر بتعليق حمادة إمام أسطورة الزمالك الذي خرجت منه كلمات تلقائية رائعة.

7 - طارق لاتسيو

واحدة من أجمل المباريات التي قدمها الزمالك في السنوات الأخيرة كانت أمام لاتسيو الإيطالي بنجومه الكبار مثل بيروتزي وياب ستام وغيرهم وفاز بها الفريق الأبيض 2-1.

بعد أن سجل طارق السيد الهدف الأول أطلق حمادة إمام عليه لقب "طارق لاتسيو" كما أن غريزة الأب التي لطالما ظهرت في مباريات حازم إمام ظهرت أمام لاتسيو بعد أن ظل يحذره أكثر من مرة من الإصابات بسبب تدخلات الفريق الإيطالي العنيفة عليه.

8 - يا لعيب يا حازم

هل تتذكر مباراة مصر وبلغاريا الشهيرة وهدف حازم الرائع؟ ربما هي من الأشياء الممتعة أن تستمتع لتعليق حمادة إمام على أهداف نجله إمبراطور الزمالك وأبرز نجوم المنتخب سابقا.

9 - يا عمرو يا زكي

الجميع يتذكر هدف عمرو زكي الشهير في ليفربول، لكن إذا استمعت للتعليق فقط دون أن تراه سيستطيع حمادة إمام أن يمتعك بكلماته بقدر ما فعله مهاجم ويجان آنذاك.

10 - لحظة تاريخية للزمالك

هدف تاريخي سجله عمرو زكي كسر به نحس لازم الزمالك لمدة 4 سنوات قبل أن يتمكن من الفوز ببطولة الكأس بطريقة رائعة على حساب إنبي.

لحظة كهذه كان يجب أن تكون بتعليق حمادة إمام وهو ما حدث

11 - قولت لك حاسب

رجل قضي الكثير داخل جدران الزمالك لم يستطع كتمان شعوره بهدف سكن شباك فريقه أمام شوتنج ستارز في نهائي بطولة إفريقيا 1996 كاد أن يخسر الأبيض البطولة بسببه لولا تألق نادر السيد في ضربات الترجيح.

حمادة إمام صب غضبه كأي زملكاوي على الدفاع بعد أن خسر تركيزه في الدقيقة الأخيرة قائلا "قولت لك حاسب".