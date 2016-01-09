قبل مواجهة الزمالك وإنبي.. استقرار الأجواء في بتروسبورت بعد الاشتباه في وجود قنبلة

استقرت الأجواء في محيط ملعب بتروسبورت والذي سيشهد إقامة لقاء الزمالك وإنبي بعد حالة من الارتباك بعد الاشتباه في وجود قنبلة.

الزمالك يواجه إنبي مساء يوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وأثناء الإجراءات الأمينة في محيط ملعب المباراة، أطلق أحد كلاب الحراسة نباحا طويلا تجاه إحدى السيارات المارة.

لتحدث حالة من الارتباك في محيط ملعب المباراة قبل أن تتأكد قوات الأمن من عدم وجود قنبلة أو أي شيء أخر في تلك السيارة.

لتعود حالة الاستقرار والهدوء من جديد قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الزمالك وإنبي.