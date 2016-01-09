رحيل حمادة إمام - مدرب الأهلي لـ في الجول: صدمتنا كبيرة.. والبركة في حازم

وجه طارق سليمان مدرب حراس الأهلي تعازيه في وفاة حمادة إمام أحد رموز وأساطير نادي الزمالك والكرة المصرية.

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال سليمان لـFilGoal.com: "صدمتنا كبيرة لرحيل الثعلب، والبركة في حازم وفي أحفاده".

وتابع "الثعلب خدم مصر كلاعب وإداري، وترك تاريخا حافلا من العطاء والاحترام".

وتقرر أن تكون جنازة الأسطورة الراحل حمادة إمام غدا الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين حسب الموقع الرسمي للزمالك.

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