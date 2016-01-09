بالصور.. هبوط أرضى بطول 80 مترا بطريق الفيوم بنى سويف وتشكيل لجنة للصيانة

شهد طريق "الفيوم بنى سويف" حدوث هبوط أرضى، عند حدود قرية هوارة عدلان مع قرية دمشقين، بطول 80 مترًا، وأبلغ الأهالى رئيس الوحدة المحلية، ونائب رئيس المدينة لشئون القرى، وتمت معاينة الطريق وإبلاغ المحافظ.

فيما أصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، تكليفات لوكيل وزارة الرى، ومدير عام الطرق، والجهاز التنفيذى بمجلس مدينة الفيوم، بسرعة البدء فى أعمال الصيانة والترميم، للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنعًا لوقوع أى حوادث، ومتابعة تنفيذ الأعمال حتى الانتهاء منها سريعًا.

وأكد المحافظ، أنه بمجرد حدوث الهبوط، تم استدعاء إدارة المرور، ووضع حواجز حديدية، وعلامات إرشادية عند المنطقة المنهارة، حفاظًا على سلامة المارة، فضلاً عن تشكيل لجنة من مهندسى الرى والطرق، ومجلس مدينة الفيوم، للمعاينة ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والترميم، مؤكّدًا أن المحافظة تبذل أقصى جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لانتهاء الصيانة فى أسرع وقت ممكن.

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