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وزير النقل يتفقد كوبرى شرنقاش بالدقهلية ويعد بإنهائه خلال 3 أشهر

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وزير النقل يتفقد كوبرى شرنقاش بالدقهلية ويعد بإنهائه خلال 3 أشهر وزير النقل يتفقد كوبرى شرنقاش بالدقهلية ويعد بإنهائه خلال 3 أشهر
تفقد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات، منذ قليل، كوبرى شرنقاش العلوى، الرابط بين غرب الدقهلية طريق المنصورة شربين، وغرب الدقهلية طريق المنصورة دمياط.

وأخذ "الجيوشى" جولة تفقدية بطول الكوبرى، تفقد خلالها العمال والإنشاءات، واستمع لشرح مفصل من المهندس المشرف على المشروع، وطالب ببذل جهد أكبر لإنهاء الكوبرى.

ووجه وزير النقل المشرفين على المشروع، بسرعة إنهائه خلال شهر مارس المقبل، وطالبهم بالاتقان فى العمل، وإخراج الكوبرى وفقا للمواصفات المطلوبة، ومراعاة عدم وجود مطبات أو أعطاب بالطريق.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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