بالصور.. تشققات بشوارع الخارجة بعد مرور 3 أشهر على تطويرها

رصدت عدسة "اليوم السابع" عدة مخالفات فى أحياء مدينة الخارجة بالوادى الجديد فى قطاعات الطرق والصرف الصحى، حيث بدت الشوارع التى تم إحلال الأسفلت بها منذ أقل من 3 أشهر فى صورة متردية بعد تعرضها للتدمير والتشقق بصورة كبيرة؛ ومنها على سبيل المثال طريق حى السلام الذى تم إحلاله مؤخرا، حيث تظهر الشقوق واضحة وتعوق حركة السيارات بجانب ارتفاع غرف تفتيش الصرف الصحى عن المنسوب القانونى فى عدة شوارع بالخارجة.

كما تم رصد عددا كبيرا من طلمبات رفع المياه إلى الأدوار العليا فى البنايات السكنية وقد تم الحفر تحتها وترك الكابلات مكشوفة بما يهدد حياة الأطفال، حال الاقتراب منها وهو نفس الأمر بشأن محولات الكهرباء التى ظهرت كابلاتها غير مؤمنة.

جدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد قد اعتمدت أكبر ميزانية لصالح الطرق منذ أكثر من 10 سنوات بهدف تحسين مستوى تلك الطرق التى تعرضت للتدمير، خاصة الطرق الداخلية بعد عمليات تركيب توسعة شبكة الصرف الصحى بالخارجة، والتى تسببت فى تدمير الأسفلت نهائيا فى عدد كبير من شوارع المدينة، ولم يتم إحلالها على مدار 7 سنوات، حتى تم اعتماد الموازنة الخاصة بقطاع الطرق فى المحافظة، حيث بدأت الأجهزة المختصة فى إسناد عمليات الإحلال للشركات المختصة، ولم يمر أشهر على انتهاء الاحلال حتى ظهرت تلك العيوب بصورة واضحة فى الشوارع الخارجة.



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