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نجوم الرياضة والفن ينعون ثعلب الكرة المصرية «حمادة إمام»

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الكابتن حمادة إمام

الكابتن حمادة إمام

كتبت – نانيس البيلي

نعى عدد من نجوم الرياضة والفن في الكابتن والمعلق الرياضي حمادة إمام، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك السابق، الذي توفي، عصر اليوم السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عامًا.

الكابتن محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، نعي أسطورة الكرة المصرية حمادة إمام، في تدوينة عبر صفحته بـ”فيسبوك”، قائلاً: “رحم الله الكابتن حمادة إمام واسكنه فسيح جناته. ورزق حازم وأهله الصبر . والبقاء لله”.

وكتب محمد حسام ميدو، عبر حسابه بـ”تويتر”: “أرجوكم الدعاء بالرحمة والفاتحة للكابتن حمادة إمام”.

ورثاه الفنان صلاح عبدالله بكلمات مؤثرة، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “حماده إمام .. صورتك وصوتك في عينى وودانى .. بيحضنوا ويعزوا حلمى الأولانى .. إنى أشوفك في الملعب عالحقيقه وشفتك ويومها جبت أجمل جون في وجدانى .. حزين”.

ونعاه الشاعر هشام الجخ، عبر حسابه بـ”تويتر”:”ننعي بخالص الأسى كابتن مصر والعالم العربي بأسره حمادة إمام .. اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله السلوان”.

النادي الأهلي ينعي حمادة إمام

النادي الأهلي ينعي حمادة إمام

ونعى النادي الأهلي “إمام”، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، قائلاً: “ينعي النادي الأهلي أسرة الرياضة المصرية وأسرة الاعب الكبير حمادة إمام لاعب نادي الزمالك السابق وأحد رموزها عبر تاريخه الذي وافته المنية منذ قليل”.

نادي الزمالك ينعي الكابتن حمادة إمام

نادي الزمالك ينعي الكابتن حمادة إمام

ونعى نادي الزمالك الكابتن الراحل، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى رحل عن دنيانا منذ قليل الكابتن “حمادة امام” أحد أبناء ورموز نادي الزمالك المخلصين الذين قدموا الكثير لنادى الزمالك وللكرة المصرية وكان قدوة ومثالاً نفتخر به جميعاً لأجيال عديدة في تاريخ نادي الزمالك .. بقلوب ملئها الحزن نعزي انفسنا ويتقدم نادي الزمالك بأخلص التعازي لعائلة الفقيد ونحن داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون .. ‏وداعاً إمام‬”.

وحمادة إمام هو والد الكابتن حازم إمام رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك وزوج الدكتورة ماجي الحلواني العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان الراحل يلقب بـ”الثعلب الكبير”.

 

 

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