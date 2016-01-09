غدًا| إذاعة جلسة البرلمان الافتتاحية «كاملة» على النيل للأخبار وصوت الشعب

كتبت- إنجي لطفي

صرحت صفاء حجازى رئيس قطاع الاخبار بأن كاميرات القطاع سوف تنقل جلسة البرلمان المصري، غدًا الاحد العاشر من يناير 2016 على الهواء مباشرة وذلك من خلال مقتطفات من الجلسة على القناة الأولى، وتذاع الجلسة تفصيليًا على قناتي صوت الشعب والنيل للاخبار.

من ناحية أخرى بدأت قناة صوت الشعب فى الاستعدادات بكل إمكانياتها من معدات وأجهزة لتغطية جلسات البرلمان، وكانت القناة خصصت فقرة جديدة لتغطية وتحليل أهم الأخبار الصادرة فى الصحف اليومية عن الانتخابات البرلمانية بعنوان “صوت البرلمان”. ومن المقرر أن تذاع هذه الفترة على الهواء مباشرة من الساعة الثانية والنصف إلى الساعة 3 يوميًا، على أن تعاد مرة أخرى من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 10:30.

أكدت رئيس قطاع الأخبار على انه سوف تذاع بعض فقرات من الجلسات مسجلةعلى القناة الأولى.