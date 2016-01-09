أخبار العراق اليوم.. العبادى: نفذنا 60% من الضربات الجوية ضد "داعش"

تناولت أخبار العراق، اليوم، تصريحات العبادى رئيس الوزراء العراقى التى قال فيها إن العراق نفذت 60% من الضربات الجوية ضد داعش، بينما ركزت أخبار العراق اليوم، على نفى قيادة العمليات المشتركة العراقية تعرض القوات التركية فى شمال العراق لهجوم.

وقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم السبت، إن القوات الجوية العراقية تنفذ أكثر من 60 بالمائة من الضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وإن التحالف بقيادة الولايات المتحدة ينفذ نحو 40 بالمائة منها. وحقق الجيش العراقى أكبر نجاح له فى مواجهة التنظيم المتشدد الشهر الماضى عندما انتزع السيطرة على مدينة الرمادى بدعم جوى من التحالف.

بينما نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية تعرض القوات التركية فى شمال العراق لهجوم من قبل داعش أو الاشتباك معه مفندة بذلك ادعاءات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال نبأ عاجل على التلفزيون الرسمى، إن قيادة العمليات المشتركة تنفى تعرض موقع القوات التركية فى بعشيقة لهجوم إرهابى من قبل تنظيم الدولة الإسلامية فى الآونة الأخيرة. ونفت أيضا قيادة العمليات المشتركة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس التركى بشأن وقوع اشتباك بين القوات التركية وتنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضى العراقية سواء فى بعشيقة أو أى منطقة أخرى.