أخبار المغرب اليوم.. الرباط تؤكد دعمها لليبيا بعد تفجيرات الزليتن

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تفجيرات ليبيا الأخيرة، وإعلام المملكة المغربية عن تضامنها مع الشقيقة ليبيا، بعد التفجيرات الأإرهابية التى استهدفت مركزا لتدريب الشرطة، فى مدينة "زليتن" غرب ليبيا يوم الخميس الماضى.

وأدانت وزارة الخارجية المغربية، فى بيان لها هذا "العمل الإجرامى الجبان"، وتقدمت بـ "أحر التعازي، وأصدق المواساة، لأسر الضحايا"، مع "تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين" من الجرحى، ووصفت الرباط، هذا الحادث الإرهابي، بأنه "يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار" ليبيا، و"تقويض كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي".

>كما تناولت اخبار المغرب اليوم، قيام البنك الدولى بتخفيض توقعاته لنسبة النمو بالمغرب من 4 % إلى 2.7 %، وأكد مركز الظرفية الذى يشرف عليه القيادى الاتحادى الحبيب المالكى أن المملكة "لن يتجاوز نموها الاقتصادى 1.2 % خلال 2016"، وهو أسوء توقع تكشفه مؤسسة اقتصادية، سواء كانت وطنية أو دولية، كما أنه أسوء معدل يمكن تسجيله بالمقارنة مع السنوات العشر الأخيرة.

وعدد المركز المشاكل الحقيقية التى يعانى منها الاقتصاد المغربي، ومن بينها ضعف الإنتاج العام، ونقص التنافسية، وصغر سوق الصادرات، بالإضافة إلى الاعتماد على العوامل المناخية التى تعتبر المتحكم الرئيسى فى نسبة النمو المحققة فى البلد.

كما رصدت اخبار المغرب اليوم، تداعيات التدخل الأمنى الذى طال مظاهرات الأساتذة المتدربين الخميس الماضى، وذلك بعدما أجمعت الكثير من التنظيمات السياسية والحقوقية على إدانة هذا التدخل، وعلى تعارضه مع الدستور المغربى الذى يمنع المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأى شخص، وذلك فى وقت لم يصدر فيه أى تعليق رسمى من وزارة الداخلية على ما وقع.