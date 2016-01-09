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بعد إعلان انطلاقه.. مليون و800 ألف مستخدم لـ"بنك المعرفة" فى أول 3 ساعات

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بعد إعلان انطلاقه.. مليون و800 ألف مستخدم لـ"بنك المعرفة" فى أول 3 ساعات بعد إعلان انطلاقه.. مليون و800 ألف مستخدم لـ"بنك المعرفة" فى أول 3 ساعات
تخطى عدد زوار موقع "بنك المعرفة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، مليون و800 ألف مستخدم، فى الثلاث ساعات الأولى من تدشينه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد صباح اليوم، السبت، الاحتفال بيوم الشباب المصرى الذى أُقيم بدار الأوبرا المصرية، إيماناً من الدولة بأهمية الشباب فى صياغة حاضر وصناعة مستقبلها.

وتم خلال الاحتفال عرض تطورات العمل الخاصة "بـالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة" بعد انتهاء مرحلة اختيار المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، بالإضافة إلى مشروع "بنك المعرفة المصرى" الذى سيبدأ فى إتاحة المحتوى المعرفى لكبرى الموسوعات العلمية خلال شهر يناير الجارى.


>-الرئيس السيسى يعلن خلال افتتاح مشروع بنك المعرفة 2016 عاما للشباب
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-السيسى يوجه التحية والاحترام لشباب مصر
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-هاشتاج "بنك المعرفة" و"الشباب المصرى" يتصدران تويتر بالتزامن مع الاحتفالية
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- أمين المجالس المتخصصة: إطلاق البث التجريبى لبنك المعرفة اليوم
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- شباب مصر في عيون الرئيس.. السيسى يطلق مشروع "بنك المعرفة".. يحوى مكتبة رقمية عالمية لأكبر دور النشر حول العالم.. يعرض الدوريات العلمية ويضع منظومة جديدة للتعليم المصرى
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مصر 365

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