بعد إعلان انطلاقه.. مليون و800 ألف مستخدم لـ"بنك المعرفة" فى أول 3 ساعات

تخطى عدد زوار موقع "بنك المعرفة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، مليون و800 ألف مستخدم، فى الثلاث ساعات الأولى من تدشينه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد صباح اليوم، السبت، الاحتفال بيوم الشباب المصرى الذى أُقيم بدار الأوبرا المصرية، إيماناً من الدولة بأهمية الشباب فى صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها.

وتم خلال الاحتفال عرض تطورات العمل الخاصة "بـالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة" بعد انتهاء مرحلة اختيار المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، بالإضافة إلى مشروع "بنك المعرفة المصرى" الذى سيبدأ فى إتاحة المحتوى المعرفى لكبرى الموسوعات العلمية خلال شهر يناير الجارى.

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