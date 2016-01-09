بالصور.. وضع حجر أساس أكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى بتكلفة 14 مليار جنيه

وضع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية والدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مكسيم، اليوم السبت، حجر الأساس للمرحلة الأولى لأكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى لمجموعة شركات مكسيم "بو أيلانذ" بتكلفة استثمارية 14 مليار جنيه.

جاء ذلك فى ظل غياب الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، الذى كان مقرراً حضوره لوضع حجر الأساس، إلا أنه تخلف عن الحضور بسبب حادث الهجوم على أحد الفنادق السياحية بالغردقة مساء أمس.

حضر وضع حجر الأساس عمد ومشايخ وعواقل المحافظة واستمع الضيوف لشرح مكونات المشروع السياحى الكائن بمنطقة سيدى عبد الرحمن على مساحة 2230 فدانا، سيقام عليها 7 فنادق و25 ألف وحدة سكنية ومستشفى ومدارس وجامعة أهلية ومحطات لتحلية المياه بطاقة 5000 متر مكعب يومياً ومحطة لمعالجة للصرف الصحى بطاقة 3000 متر مكعب يومياً ومحطة توليد كهرباء بطاقة متجددة 6000 ميجاوات ومركز شرطة ومكتب بريد ومضمار للخيل والإبل ومنطقة رياضية وتجارية وترفيهية، بتكلفة استثمارية 14 مليار جنيه تتيح 45 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ و8500 فرصة عمل لأبناء المحافظة، عند انتهاء إقامة المشروع وبدء تشغيله، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 7 سنوات على 8 مراحل.

وأضاف مدير عام إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، أنه تم وضع حجر الأساس، اليوم السبت، للأعمال التى ستقام على مساحة 1600 فدان وهى فندق 5 نجوم وفندق 4 نجوم و1550 غرفة فندقية بتكلفة استثمارية 4 مليار جنيه.

وألقى العمدة بشير العبيدى والعمدة عمران أمبيوة كلمات نيابة عن العمد والمشايخ، أكدا خلالها دعمهما لمحافظ مطروح فى مسيرة التنمية كأول مشروع باكورة المؤتمر الاقتصادى الدولى بمطروح الذى عقد خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأشاد رئيس هيئة التنمية السياحية، بجهود محافظ مطروح، فى دفع عجلة الاستثمار بمصر بتنمية الساحل الشمالى الغربى، بالمزيد من الاستثمارات التى وقعت بالمؤتمر الاقتصادى الدولى بمطروح وأبرزها الميناء التجارى.

وقدم رئيس هيئة التخطيط العمرانى، التهنئة لمحافظ وأهالى مطروح على بإقامة المشروع السياحى العملاق، على أرض المحافظة والذى سيوفر فرص العمل لأبنائها.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، تقديم الشكر والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهوده الوطنية وسياسته الرشيدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة لمصرنا الحبيبة والحفاظ على ترابها.

وقال محافظ مطروح "ندعو الله أن يوفق سيادته فى تحقيق ما يطمح إليه من تنمية لمصرنا، بعد نجاح المصريون فى عبور الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق بانتخابات برلمانية ديمقراطية نزيهة، مع تلبيتنا لدعوته الدائمة بضرورة البناء والعمل".

وأضاف محافظ مطروح "نلتقى اليوم لإطلاق شارة البدء ووضع حجر الأساس لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، والذى يعد من أكبر مشروعات الاستثمار السياحى والعقارى بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، بتكلفة استثمارية نحو 14 مليار جنيه والذى يعد باكورة المؤتمر الاقتصادى الدولى الأول بمطروح، وتنفيذ ما وعدنا به من اتفاقيات استثمارية و تنموية فى كافة المجالات فى معظم مدن مطروح، ليحقق الخير لكل أهالى المحافظة، بقيمة استثمارية تزيد عن 200 مليار جنيه".

وأشار إلى أن وضع حجر الأساس اليوم يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التغيير الشامل والتنمية المنشودة فى كافة الوجوه بمحافظة مطروح.

وأشار المحافظ إلى أن آفاق المشروعات القومية بمحافظة مطروح بدأت تتحقق بالفعل مع بدء الدراسات الحالية، لإنشاء الميناء الدولى بمنطقة جرجوب، فى مدينة النجيلة من خلال تحالف شركات دولية، والبدء فى إنشاء مدينة العلمين الجديدة، وكذلك إطلاق إشارة البدء فى المشروع النووى المصرى، الذى شرفت محافظة مطروح خاصة مدينة الضبعة أن يكون على أرضها، كما يجرى إعداد الدراسات والرفع المساحى لإقامة مشروع سياحى، بمنطقة رأس الحكمة وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، مع تحقيق الاستقرار والأمن وجذب ثقة المستثمرين بمصر وخارجها والاستعداد لتقديم كافة وسائل الدعم من أجل نجاح تلك المشروعات وإنجازها فى إطارها الزمنى المحدد بل والإسراع بها اقتداءً بالقيادة المصرية الحكيمة التى تسابق الزمن لنهضة شعبها انطلاقا من خطوات واثقة وإجراءات علمية وعملية لقهر المستحيل.

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