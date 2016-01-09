"الأعلى للجامعات" يقرر وقف التسجيل بالتعليم المفتوح بالجمهورية لدور فبراير

قرر المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه اليوم، وقف التسجيل بكل برامج التعليم المفتوح على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك فى دور فبراير المقبل فقط، على أن يتقدم الطلاب للتسجيل ببرامج التعليم المفتوح بناء على اللائحة الجديدة خلال الدفعات القادمة.

وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن لجنة تطوير التعليم المفتوح سترسل اللائحة الجديدة للقطاعات التعليمية المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع البرامج الخاصة بتلك القطاعات فى هذه اللائحة الأكاديمية الجديدة.

وأضاف حاتم، فى تصريحات صحفية، على هامش المجلس اليوم، أن الطلاب المتقدمين لبرامج التعليم المفتوح خلال الدفعات القادمة سيتم التعامل معهم بناء على اللائحة الجديدة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.