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فيديو| كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي من البحر “مزور”

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فيديو| كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي من البحر “مزور” فيديو| كوريا الجنوبية: إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي من البحر “مزور”

زعيم كوريا الشمالية

ذكر الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت أن مقطع الفيديو الأخير حول تجربة اطلاق صاروخ بالستي من على غواصة من قبل كوريا الشمالية في أوائل الأسبوع  مزور.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال مسئول عسكري “يسود اعتقاد بأن تجربة إطلاق صاروخ باليستي من على غواصة حربية داخل المياه وهو ما يعرف باسم اس ال بي ام تم إضافة مقاطع من تجربة إطلاق صاروخ باليستي في الماضي”. وأضاف المصدر أن الهدف من ذلك هو إظهار نجاح التجربة.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي مقطع يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يشاهد عملية إطلاق الصاروخ.

 

 

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