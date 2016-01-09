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صور| الجيوشي يدعو رجال الأعمال بالمنصورة للاستثمار في النقل النهري

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صور| الجيوشي يدعو رجال الأعمال بالمنصورة للاستثمار في النقل النهري صور| الجيوشي يدعو رجال الأعمال بالمنصورة للاستثمار في النقل النهري

وزير النقل خلال الجولة

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، ان الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل قام بتوجيه دعوة إلى رجال الأعمال في محافظة الدقهلية للاستثمار في مجال النقل النهري والمساهمة في حل مشكلة الموصلات جاء ذلك خلال جولته اليوم في النقل النهري بالدقهلية يرافقه اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري حيث تفقد المراسي النهرية وتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية.

وأضاف إبراهيم أن الجيوشي أيضا تفقد محطة السكة الحديد بالمنصورة وطالب المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد برفع مستوى نظافة المحطة التي تعتبر محطة محورية ورئيسية ثم تفقد الجيوشي كوبري طلخا العلوي.

ووجه بضرورة الانتهاء من تنفيذه خلال شهر مارس القادم حتى يسهل حركة المرور في منطقة وسط الدلتا حيث يخدم هذا الكوبري طريق المنصورة دمياط والساحلي الدولي والمنصورة طنطا.

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