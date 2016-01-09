أهالي «السادات»: قوات الأمن تأخرت 3ساعات.. ومديرية الأمن تنفي: انتقلنا لموقع الحادثة فورًا

قال شهود عيان بقرية الخطاطبة، مركز السادات بمحافظة المنوفية، إن قصور أمني كبير حدث من جانب قوات الشرطة بواقعة السطو المسلح على محل مجوهرات «نجاح جولد» بوسط القرية، بقيام 6ملثمين مسلحين بأسلحة آلية بدراجات نارية بدون لوحات معدنية بسرقة جميع محتويات المحل التي تقدر بملايين الجنيهات والفرار، وانتقال قوات الأمن بعد 3 ساعات من الواقعة.

وأكد شهود عيان أن الواقعة تزامن مع خروج مسيرة لأنصار جماعة الإخوان بالقرية مما أدى لخوف قوات نقطة الشرطة دخول القرية وإنتظار قوات الأمن القادمة من مدينة السادات، مؤكدين أنهم أجروا اتصالات بأمناء شرطة وضباط بمركز السادات فور وقوع الحادث، إلا أنه لم تحدث أي استجابة بعد ساعتين كاملتين وتم الاتصال بشرطة النجدة التى قامت بدورها بإبلاغ اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية الذى أمر بإنتقال القوات التى وصلت بعد 3 ساعات.

وأشار شهود العيان إلى أن حالة غضب عارمة إنتابت أهالي القرية، وخاصة أهالي المجني عليهم بسبب تأخر رجال الشرطة، ومنع الرائد محمود الشاذلي من معاينة مكان الواقعة نظرًا لحضوره بعد الواقعة بـ3 ساعات ونصف.

وأكدوا أن ضابط الأدلة الجنائية جاء بدون حراسة من الشرطة لإجراء المعاينة الساعة 12 مساءًا، وتم السماح له من جانب الأهالي بعد التأكد من هويته بإظهار الكارنية بعد حديث دار ما يقرب من نصف ساعة نظرًا لعدم تواجد رجال الشرطة .

وأكد الأهالي أن المسرقات تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات تصل إلى 10 أمتار من الذهب ببترينة المحل، وليست كما ذكرت المواقع الإخبارية بأن المسروقات بمقدار 250 ألف جنيه فقط.

وأكد مصدر أمني أن كاميرات المراقبة بمحل المجوهرات كانت معطلة نظرًا لعدم إجراء عملية الصيانة الدورية عليها مما يعني عدم تسجيل أي مشاهد من عملية السطو المسلح .

ومن جانبه أكد العميد عبد السلام الشريف، مدير العلاقات العامة بمديرية أمن المنوفية، عدم صحة أقوال شهود العيان مؤكدًا تحرك قوات نقطة الشرطة عقب تلقيهم البلاغ وانتقال قوات من مركز السادات الكائن بمدينة السادات، مشيرًا إلى أنه يقدر حالة الغضب التي عليها أهالي المجني عليهم بسبب الواقعة والخسائر المادية التي لحقت بهم .

وأكد أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى للتحقيق في الحادث برئاسة العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائي لفرع السادات، والمقدم خالد عبد الحليم من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، والنقباء كريم علام ومحمد الزناتي، معاوني مباحث المركز، وذلك لسرعة القبض على المتهمين في أسرع وقت.

وكان اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز السادات، يفيد بتعرض محل مجوهرات بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات لسطو مسلح من قبل مجهولون، وقيامهم بإطلاق الرصاص على مالكه «ميشيل نجاح» وإصابته بطلق ناري.