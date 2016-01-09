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رحيل حمادة إمام - الأهلي لـ في الجول: فقدنا رمزا كبيرا في الكرة المصرية

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رحيل حمادة إمام - الأهلي لـ في الجول: فقدنا رمزا كبيرا في الكرة المصرية رحيل حمادة إمام - الأهلي لـ في الجول: فقدنا رمزا كبيرا في الكرة المصرية

"فقدنا رمزا كبيرا في الكرة المصرية".. بنبرة حزينة قدم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، التعازي لجماهير الزمالك والكرة المصرية في وفاة حمادة إمام.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 67. (طالع التفاصيل)

وتحدث سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com عقب معرفته بخبر وفاة الثعلب قائلا: "الص التعازي جماهير والزمالك".

وأضاف "اليوم فقدنا قيمة تاريخية كبيرة ورمزا من رموز الكرة المصرية".

وولد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1948 وهو والد مدير جهاز الكرة الحالي حازم إمام ونجل حارس مرمى الزمالك في الثلاثينيات يحيى الحرية إمام.

وانضم حمادة إمام لفريق الناشئين بالزمالك في عام 1957 واعتزل في عام 1974.

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فيديو اليوم السابع

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