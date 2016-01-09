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ماذا يحدث لجسمك إذا واظبت على تناول الماء بالليمون على معدة خاوية

  • الصحة
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ماذا يحدث لجسمك إذا واظبت على تناول الماء بالليمون على معدة خاوية ماذا يحدث لجسمك إذا واظبت على تناول الماء بالليمون على معدة خاوية

ان لتناول الماء مع الليمون فوائد لا تحصى خاصةً اذا تم تناوله على معدة خاوية ، وتكمن تلك الفوائد  فى حماية الجسم من الامراض الخطرة .

ومن جانبه افاد السيد الدكتور  أحمد صبري الخبير والاستشاري فى التغذية العلاجية  في ان شرب الماء مع الليمون يفيد بشكلاً كبير فى تنقية الكبد من السموم الضارة .

كما اشار الدكتور احمد صبري  الى ان  المواظبة على تناول هذا المشروب يعمل على تسهيل عملية الهضم ، كما يعمل ايضاً على تنشيط الامعاء .

واستكمل حديثه موضحاً الفوائد الكبيرة لتناول الليمون مع الماء على  معدة فارغة حيث وضح انه يعمل تنظيم ضغط الدم  ويمنع من الشعور بالغثيان ويحسن من الاداء العام للجسم والشعور الدائم بالحيوية والنشاط .

وعلى حسب ما افاد به خبير التغذية  فان تناوله ايضاً يعمل بشكل كبير فى الحد من مضاعفات  الروماتيزم  و آلام العظام  خاصةً في فصل الشتاء . واخيراً وضح  ان تناوله يومياً على معدة فارغة يحسن من اداء الجهاز التنفسى  وينصح به لمرضى الربو .

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