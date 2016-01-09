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مليون و800 ألف مستخدم لموقع «بنك المعرفة» فى الثلاث ساعات الأولى لانطلاقه

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن مليون و800 ألف مستخدم دخلوا علي موقع بنك المعرفة في الثلاث ساعات الأولى لإنطلاقه، بعد أن قام الدكتور طارق شوقي المشرف على الأمانة العامة للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية بالإعلان عن بدء التشغيل التجريبي له اليوم خلال الاحتفال الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشباب المصري، على أن ينطلق رسميا يوم ٢٣ يناير الجاري.

يأتي مشروع “بنك المعرفة المصري” تنفيذاً للرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام 2014 لتطوير المجتمع المصري إلى “مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر”.

وسيكون بنك المعرفة المصري أكبر مكتبة رقمية في العالم، وسيتيح المحتوى العلمي والمعرفي للعديد من الموسوعات العلمية والمواد والمناهج التعليمية مجاناً لكافة فئات المجتمع المصري من المواطنين والباحثين والطلاب على اختلاف فئاتهم العمرية. وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإتاحة المحتوى المعرفي على المعلومات الدولية بشكل نهائي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على الموقع الألكتروني لبنك المعرفة.

أ ش أ

بنك المعرفة المصرى

بنك المعرفة المصرى

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أونا

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