«الجروان» يحضر حفل الإمارات في عيون المصريين بمركز وزارة الثقافة

نظم مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في مسافي حفل بعنوان” الإمارات في عيون المصريين ” حضر الحفل معالي احمد الجروان رئيس البرلمان العربي والمهندسة عزة سليمان عضو المجلس الاتحادي وقنصل جمهورية مصر العربية في دبي أحمد حامد والإعلامي اسامة عبد المقصود والشاعر عادل عبد العزيز نويشي وابراهيم الشامسي نائب مدير مركز الوزارة ، وعدد من مدراء الدوائر الاتحادية والمحلية في مسافي والقنصلية المصرية بدبي.

وحضر الحفل عدد من مختلف الجنسيات العربية والجالية المصرية ، الذين حرصوا على المشاركة في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي استمرت على مدى ساعتين متواصلتين.

بدأ الحفل بإفتتاح معالي احمد الجروان والقنصل احمد حامد والجمهور المشارك معرض فني بعنوان ” في حب الإمارات” للفنان التشكيلي المصري محمد عبد الرحمن محمد والفنانة عبير إبراهيم رجب ضم عدد كبير من اللوحات الفنية المعبرة عن حب الفنان المصري لدولة الإمارات وشعبها وتراثها ، ثم القى بعد ذلك رئيس البرلمان العربي كلمة بالمناسبة عبر خلالها عن عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ،مشيرا لدور مصر في صناعة الاستقرار في المنطقة خاصة في الوقت الراهن كما عبر معاليه عن أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ العلاقات ذات الجوانب المتعددة ، منوه بضرورة امتدادها بين كل الدول العربية .

واشاد معاليه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتوطيد أواصر وتعمق العلاقات طويلة الأمد ، مضيفا معاليه ان حرص الفنانين والكتاب والشعراء المصريين المقيمين في الدولة على تقديم هذا الحفل شعور طيب ليس بجديد على جميع الشعب المصري وحبهم لإخوانهم الاماراتيين، كما يؤكد على ان دولة الامارات وجمهورية مصر العربية ، تربطهم علاقات أخوية تاريخيّة قديمة في جميع المجالات ،مؤكدا على أهمية تواصل الجهود المشتركة، بما يخدم الدولتين والامة العربية بشكل عام وفي ختام كلمته توجه بالشكر لكل القائمين على تنظيم هذه التظاهرة الاجتماعية الثقافية.

فيما أكد القنصل احمد حامد ، خلاله كلمته التي القاها في الحفل على عمق العلاقات بين الدولتين والروابط التي تجمعهما وباقي الدول العربية وقال أن مصر حكومة وشعبًا تشارك دائمًا الإمارات في جميع المناسبات، لافتا إلى أن لذلك عميق الأثر على التقارب بين البلدين.

وأضح أن الإمارات تربطها علاقات طيبة مع جميع دول العالم خاصة الدول العربية الشقيقة ، مضيفا ان حفل اليوم هو بمثابة رسالة من جموع المصريين للتعبير عن مشاعرهم الطيبة نحو اخوانهم في دولة الامارات ، ورغبتهم في اظهار هذا الحب لإخوانهم شعب الامارات الذي يحظى بحب واحترام كل مصري في جميع أرجاء مصر لمواقفه العربية الأصيلة التي تدعم الأشقاء من خلال الفن والثقافة معبرا عن شكرة للإمارات حكومة وشعبا كما تقدم بالشكر لجميع الفنانين والكتاب المشاركين في الحفل .

قدم بعد ذلك الشاعر عادل نويشي عدد من القصائد الشعرية في حب ومسيرة الإمارات والشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه تبعه بعد ذلك استعراض من الكاتب اسامة عبد المقصود لكتابة الصادر حديثا ” الإمارات في عيون مصري” الذي وضح من خلاله كيف يرى المصري دولة الإمارات وجوانب القوة ومسيرة النجاح التي شهدته الدولة ، ثم اختتم بعد ذلك الحفل بتكريم مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع المشاركين من الفنانين والكتاب في الحفل.