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مصادر: مساعدات لمناطق محاصرة في سوريا بينها مضايا يوم الاثنين

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مصادر: مساعدات لمناطق محاصرة في سوريا بينها مضايا يوم الاثنين مصادر: مساعدات لمناطق محاصرة في سوريا بينها مضايا يوم الاثنين

سوريا – أرشيفية

قال مصدران مطلعان إن مساعدات إغاثة ستسلم لبلدة مضايا السورية المحاصرة ولقريتين محاصرتين أيضا في شمال غرب البلاد، يوم الاثنين، بمقتضى اتفاق تم يوم السبت.

وقالت الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، إن السورية وافقت على السماح بدخول مساعدات للبلدة القريبة من الحدود اللبنانية حيث تشير تقارير إلى أن بعض السكان يموتون جوعًا، ولم تقل الأمم المتحدة متى حدث ذلك.

وبحسب رويترز قال مصدر مطلع على المفاوضات إنه سيسمح بدخول المساعدات للبلدات الثلاث صباح الاثنين. وأكد مصدر موال للحكومة السورية تلك التفاصيل.

وتحاصر القوات الحكومية السورية مضايا بينما تطوق فصائل معارضة للحكومة قريتي الفوعة وكفريا الواقعتين في محافظة إدلب.

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أونا

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