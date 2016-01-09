أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الخارجية: نتابع أوضاع المصريين المتواجدين في مدينة زله بوسط ليبيا

Google+ Print
الخارجية: نتابع أوضاع المصريين المتواجدين في مدينة زله بوسط ليبيا الخارجية: نتابع أوضاع المصريين المتواجدين في مدينة زله بوسط ليبيا

الخارجية المصرية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع موضوع المصريين المتواجدين فى مدينة زله بالجفرة بوسط ليبيا من أبناء قرية داقوف بمحافظة المنيا، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية هى من قامت بالقبض عليهم واحتجاز العربات التى كانوا يقلونها هم وغيرهم من الجنسيات الأخرى غير الليبية.

وقالت وزارة الخارحية إن السفارة المصرية فى ليبيا – والتى تمارس عملها من القاهرة- تواصل اتصالاتها على مدار الساعة، أسوة بما تقوم به فى الحالات المماثلة المتكررة للعمل على الإفراج عنهم بمساعدة السلطات المحلية وشيوخ وعوائل المنطقة المتواجد فيها المصريون.

وجدد المتحدث المناشدة بتوخى الحذر من التعامل مع ما يتم تداوله من أخبار فى مثل تلك القضايا التى تمس حياة المواطنين المصريين، وإتاحة الفرصة لأجهزة الدولة المعنية للعمل من أجل حماية أبناء الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا