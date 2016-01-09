الخارجية: نتابع أوضاع المصريين المتواجدين في مدينة زله بوسط ليبيا

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع موضوع المصريين المتواجدين فى مدينة زله بالجفرة بوسط ليبيا من أبناء قرية داقوف بمحافظة المنيا، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية هى من قامت بالقبض عليهم واحتجاز العربات التى كانوا يقلونها هم وغيرهم من الجنسيات الأخرى غير الليبية.

وقالت وزارة الخارحية إن السفارة المصرية فى ليبيا – والتى تمارس عملها من القاهرة- تواصل اتصالاتها على مدار الساعة، أسوة بما تقوم به فى الحالات المماثلة المتكررة للعمل على الإفراج عنهم بمساعدة السلطات المحلية وشيوخ وعوائل المنطقة المتواجد فيها المصريون.

وجدد المتحدث المناشدة بتوخى الحذر من التعامل مع ما يتم تداوله من أخبار فى مثل تلك القضايا التى تمس حياة المواطنين المصريين، وإتاحة الفرصة لأجهزة الدولة المعنية للعمل من أجل حماية أبناء الوطن.