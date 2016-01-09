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مقتل 20 مسلحاً حوثيا بمحافظة الجوف

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مقتل 20 مسلحاً حوثيا بمحافظة الجوف مقتل 20 مسلحاً حوثيا بمحافظة الجوف

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت بمقتل 20 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح وجرح العشرات فى مواجهات عنيفة بمحافظة الجوف 143 كم شمال شرق صنعاء.

وقالت المصادر إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية والحوثيين فى منطقتى الغيل وسدبا، عقب هجوم شنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع المقاومة.

وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط سبعة قتلى فى صفوف المقاومة، مؤكدة أن المواجهات ما تزال مستمرة ويستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب المصادر، فإن "مليشيات" الحوثى و صالح استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة وغير مسبوقة إلى منطقتى الغيل وسدبا، محاولة استعادة المناطق التى فقدتها على يد الجيش والمقاومة.

ودعت المصادر الرئيس عبد ربه منصور هادى وقوات التحالف العربى إلى مساندة رجال الجيش و المقاومة ودعمهم بالأسلحة لمواجهة خطر "المليشيات" التى تحاول الزحف مجدداً نحو المحافظة.

يذكر أن قوات الجيش و المقاومة الموالية للرئيس هادي، قد حررت خلال الشهر الماضى عدة مناطق فى محافظة الجوف المحاذية لمحافظة مأرب النفطية من قبضة الحوثيين وقوات صالح، بعد مواجهات عنيفة دارت معهم.

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مصر 365