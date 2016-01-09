بالصور المتحركة.. تمرينات تخلصك من آلام الظهر والرقبة

يعانى الكثيرون من آلام الظهر بسبب الجلوس لفترة طويلة فى العمل أو أمام شاشات الكمبيوتر، ويسعون للتخلص من هذه الآلام التى تسبب إزعاجا وقلقا كبيرا لهم.

ويقدم الموقع الأمريكى "elitedaily"، بعض النصائح لعلاج الضرر الذى ألحقه الجلوس بمكتب العمل على جسمك، فإذا كان عملك يتطلب منك البقاء طوال اليوم على الكرسى أمام جهاز الكمبيوتر، فيجب أن تكون على دراية كافية بالآثار السلبية التى يتعرض لها جسدك وخصوصا العمود الفقرى وآلام الظهر والرقبة، لكن بإمكانك التخلص من هذه الآثار السلبية بإتباع تمرينات اليوجا التالية:

1- مد ذراعيك إلى الأمام ثم ثنيها للأسفل:

قم بأخذ نفس عميق وشد جسمك ثم اثنى صدرك إلى الأمام وافرد ذراعيك مستقيمين، وبعد ذلك ثنى ظهرك إلى الأسفل بملامسة الأرض، وهذا مهدئ لعضلات الجسم ويساعد على الاسترخاء .

2- انحنى إلى الأمام بملامسة ذراعيك للأرض وتكون بجانب أذنيك ثم ارفع جسمك لأعلى بشكل مثلث، مما يعمل على تعزيز عضلات الظهر وتهدئة آلام الظهر.

3-استلق على بطنك، ثم ارفع صدرك لأعلى بوضع يديك على الأرض، فيساعد ذلك على تخفيف آلام أسفل الظهر وتقوية عضلات البطن .

4- استلق على بطنك ثم ارفع صدرك لأعلى، وامسك أسفل قدميك، بذراعيك على شكل "قوس"، لأن ذلك يعمل على تحفيز عضلات الرقبة .

5- خذ شكل "أبول الهول" بالاستلقاء على بطنك ورفع وجهك وصدرك لأعلى، مما يخفف آلام أسفل الظهر وإطالة العمود الفقرى.

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