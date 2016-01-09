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8 فوائد صحية للسمسم.. أهمها محاربة السرطان وهشاشة العظام

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8 فوائد صحية للسمسم.. أهمها محاربة السرطان وهشاشة العظام 8 فوائد صحية للسمسم.. أهمها محاربة السرطان وهشاشة العظام
تتمتع بذور السمسم بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية رائعة، جعلته ضيفًا دائمًا على مائدة الطعام لأنه يوجد بالكثير من الأطعمة والمخبوزات، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الفوائد الصحية المثيرة للسمسم، وذلك حسبما نشر مؤخرًا على موقع رعاية الصحة الأمريكى، وتشمل:

فوائد السمسم


>وكشف التقرير أن السمسم يتمتع بقيمة رائعة وفوائد صحية مذهلة، وتشمل:
>1. يحتوى السمسم على تركيزات عالية من المنجنيز والنحاس والحديد والفوسفور والكالسيوم.
>2.الزنك الموجود فى بذور السمسم يعزز صحة العظام ويقى من الإصابة بهشاشة العظام، كما يقوى المناعة.
>3.من أفضل الأطعمة على الإطلاق التى تحتوى على تركيزات عالية من مركبات " phytosterols " والتى تخفض مستويات الكولسترول الضار.
>4.غنى بفيتامين "هـ" مضاد الأكسدة الشهير، والذى يساهم فى محاربة الأمراض.
>5.أثبتت الأبحاث أن السمسم يساهم فى تحسين فاعلية بعض أدوية مرض السكر.

فوائد السمسم فى خفض الضغط ومكافحة السرطان
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6.زيت السمسم يساهم فى خفض ضغط الدم ويحد من القلق والتوتر.
>7.مضادات الأكسدة الموجودة فى السمسم تكافح الجذور الحرة المؤكسدة، وهو ما يقوى جهازك المناعى ويجعلك أيضاً تتمتع بالشباب طوال الوقت.
>8.أكد التقرير أن السمسم يحتوى على مادة تثبط انتشار العديد من الأورام السرطانية.

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مصر 365