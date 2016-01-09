التشكيل - فيدال وتوران أساسيان في الدوري مع برشلونة لأول مرة

يشارك أردا توران لاعب وسط برشلونة كأساسي مع الفريق في الدوري الإسباني لأول مرة. نفس الحال بالنسبة للظهير أليكس فيدال.

برشلونة يواجه جرانادا في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

ويعد هذا الظهور هو الأول للاعب التركي في الدوري الإسباني بعد انتقاله للبلوجرانا في الصيف الماضي، ولكنه لم يكن يشارك بسبب حرمان برشلونة من قيد لاعبين جدد.

وشارك توران في لقاء كأس إسبانيا أمام إسبانيول. بينما جلس فيدال على مقاعد البدلاء قبل أن يظهر يوم السبت لأول مرة في تشكيل برشلونة.

ويقود الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا هجوم البرسا في لقاء البحث عن الصدارة واستمرار لحاق أتليتكو مدريد.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

الدفاع: فيدال - جيرارد بيكيه - توماس فيرمالين - جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكيتيتش - توران - سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ميسي - سواريز - نيمار.