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بالفيديو - عندما بكى حمادة إمام فرحا بتتويج الزمالك بالدوري

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بالفيديو - عندما بكى حمادة إمام فرحا بتتويج الزمالك بالدوري بالفيديو - عندما بكى حمادة إمام فرحا بتتويج الزمالك بالدوري

لم يتمالك نفسه وهو يرى فريقه الذي تربى بداخلة وأصبح رمزا من رموزه يعود مجددا لمنصبة التتويج ويتوج بطلا للدوري المصري. حمادة إمام ودموع لن تنس من تتويج الزمالك.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 67. (طالع التفاصيل)

العديد والعديد من اللقطات للثعلب الكبير حمادة إمام مع الزمالك لن تمح من ذاكرة جماهير القلعة البيضاء وأيضا جماهير الكرة المصرية. ويبقى مشهد البكاء فرحا بتتويج الزمالك واحدة من اللقطات التي ستبقى في الذاكرة إلى الأبد.

الزمالك يتوج رسميا بطلا للدوري المصري بعد غياب 11 عاما. عودة بعد غياب استقبلها حمادة إمام بدموع على الهواء مباشرة.

وكان حماد إمام يُقدم برنامج أهداف الأسبوع مع الثعلب على قناة النيل للرياضة ولم يتمالك نفسه لتظهر دموعه فرحا بانتصار وتتويج الزمالك.

شاهد الفيديو

دموع ذكريات

وفي احتفالات نادي الزمالك بالمئوية تذكر حمادة إمام كل رؤساء نادي الزمالك والعاملين واللاعبين.

قبل أن يظهر تأثره الشديد على الهواء مباشرة ويبكي حبا في الزمالك.

شاهد الفيديو

وولد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1948 وهو والد مدير جهاز الكرة الحالي حازم إمام ونجل حارس مرمى الزمالك في الثلاثينيات يحيى الحرية إمام.

وانضم حمادة إمام لفريق الناشئين بالزمالك في عام 1957 واعتزل في عام 1974.

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فيديو اليوم السابع

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