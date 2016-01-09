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فندق بيلا فيستا: الهجوم استغرق 4 دقائق..والأمن تعامل فورًا بالرصاص مع المعتدين

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أحد مصابي بيلا

نشرت الصفحة الرسمية لفندق بيلا فيستا، بيانًا اليوم، روت فيه حقيقة ما حدث مساء أمس من حدوث اعتداء على الفندق وإصابة 3 سياح.

وذكر البيان، أن الحادث لم يستغرق أكثر من 4 دقائق بالضبط، قام خلالها شابين بالهجوم على أحد مطاعم الفندق، مستخدمين مسدس صوت بلاستيكى، وسكاكين صغيرة، حاول أحدهما طعن 3 نزلاء، فتدخل أمن الفندق وشرطة السياحة على الفور وقاما بإرداء الشابين بالرصاص، مات أحدهما على الفور، وأصيب الآخر وتم القبض عليه.

وأكدت إدارة الفندق أن النزلاء الثلاثة بخير، حيث غادر أحدهم المستشفى بعد ساعتين من الإصابة، وغادر الباقون غرفتهما صباح اليوم.

ونوهت إدارة الفندق من قيام البعض بالترويج لشائعات من شأنها الإضرار بالسياحة فى .

بيان بيلا فيستا

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