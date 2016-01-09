خامنئي يدعو الإيرانيين إلى المشاركة في انتخابات البرلمان الشهر المقبل

دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت جميع الإيرانيين حتى المعارضين إلى المشاركة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل لاختيار برلمان جديد ومجلس سيختار خليفة لخامنئي.

ويتوجه الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع يوم 26 فبراير للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية العام الماضي الأمر الذي اعتبر نصرًا كبيرا للرئيس المعتدل حسن روحاني على المحافظين في إيران.

ويأمل روحاني أن يسيطر أنصاره على البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا لتنتهي بذلك سنوات من سيطرة المحافظين عليه.

ومن شأن وجود برلمان مؤيد لروحاني أن يمنحه تفويضا أكبر للدفع بإصلاحات داخلية وزيادة الحريات السياسية والاجتماعية وهي مساع يقيدها حتى الآن القضاء وقوى الأمن.

وبحسب رويترز تكتسب انتخابات مجلس الخبراء التي ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى أهمية أيضا لأن المجلس سيختار الزعيم الأعلى المقبل إذا غاب خامنئي البالغ من العمر 76 عاما عن الساحة خلال فترة ولايته التي تستمر ثماني سنوات.