وفاة حمادة إمام - الأهلي لـ في الجول: فقدنا رمزا كبيرا في الكرة المصرية

ودعت الكرة المصرية اليوم أحد رموزها وأحد أساطير نادي الزمالك عبر تاريخه حمادة إمام وهو في عامه الـ67.

وأكد المدير الفني الحالي للزمالك أحمد حسام ميدو الخبر عبر حساب تويتر الخاص به.

وولد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1948 وهو والد مدير جهاز الكرة الحالي حازم إمام ونجل حارس مرمى الزمالك في الثلاثينيات يحيى الحرية إمام.

وانضم حمادة إمام لفريق الناشئين بالزمالك في عام 1957 واعتزل في عام 1974.

ومن أهم إنجازات اللاعب الأسطوري للقلعة البيضاء الفوز بلقب الدوري عام 1965 وتسجيله 3 أهداف في فوز الزمالك بخماسية على وست هام.

وبعد الاعتزال، شغل الثعلب الكبير عدة مناصب في نادي الزمالك بين إدارة الكرة ومجلس الإدارة كما كان نائبا لرئيس اتحاد الكرة.

كما اتجه حمادة إمام للعمل كمعلق وتظل العديد من عباراته علامات في التعليق العربي.