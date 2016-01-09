وفاة الكابتن حمادة إمام عن عمر ناهز 68 عاما

توفي، منذ قليل، الكابتن والمعلق الرياضي حمادة إمام نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك السابق، داخل إحدى المستشفيات العسكرية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عامًا.

ونعى النادي الأهلي “إمام”، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”،قائلاً: “ينعي النادي الأهلي أسرة الرياضة المصرية وأسرة الاعب الكبير حمادة إمام لاعب نادي الزمالك السابق وأحد رموزها عبر تاريخه الذي وافته المنية منذ قليل”.

وحمادة إمام هو والد الكابتن حازم إمام رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك وزوج الدكتورة ماجي الحلواني العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان الراحل يلقب بـ”الثعلب الكبير”.