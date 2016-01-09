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سامح شكرى: مصر داعمة لاستقرار منطقة الخليج

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سامح شكرى: مصر داعمة لاستقرار منطقة الخليج سامح شكرى: مصر داعمة لاستقرار منطقة الخليج
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ترفض الاعتداء على الكيانات الدبلوماسية، وما ينم عن ذلك من توجه سياسى غير مقبول، لافتا إلى أن الخارجية أصدرت بيانا منذ بداية حادث حرق السفارة والقنصلية فى إيران بإدانة الحادث وعدم قبول مثل هذا التصرف.

وأضاف شكرى أنه زار السعودية مؤخراً واجتمع مع نظيره عادل الجبير، وبحث معه كل ذلك لافتا إلى أن مصر داعمة لاستقرار منطقة الخليج، ورافضة لأى نوع من التدخل دول الخليج والشئون الداخلية لها من قبيل تحقيق الأمن القومى العربى.

وأكد وزير الخارجية أن الأمن القومى العربى مرتبط بالأمن القومى المصرى مؤكداً أن موقف مصر واضح وحاسم فى هذا الإطار لافتا إلى أن الجامعة العربية ستبحث غداً فى اجتماع وزراء الخارجية العرب هذه القضية، وكانت مصر فى طليعة الدول التى وافقت على هذا الاجتماع لافتا إلى أن مصر تعمل على تحقيق الاستقرار فى المنطقة ونرى التطورات بالغة الأهمية والمؤثرة على الأمن القومى العربى.

وأوضح أن مصر عليها دور فى قضايا الصراع بالمنطقة العربية وعلى رأسها الصراع فى سوريا واليمن مما يحتم على مصر لخلق المناخ المواتى وفق المبادئ الدولية لإنهاء تلك الأزمات من خلال الوسائل السلمية وهذا يقتضى من كل الدول مسئولية موحدة للتوصل لحلول، وعدم التدخل فى شئون داخلية لدول عربية لاستخلاص مصالح لا تخدم شعوب الدول العربية.

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مصر 365

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