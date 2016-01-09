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مصرع عشرات المهاجرين فى عرض البحر قبالة سواحل الصومال

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مصرع عشرات المهاجرين فى عرض البحر قبالة سواحل الصومال مصرع عشرات المهاجرين فى عرض البحر قبالة سواحل الصومال

> قال مسؤول محلى فى أرض الصومال إن عشرات المهاجرين من إثيوبيا والصومال ماتوا فى عرض البحر قبالة منطقة أرض الصومال عندما تعطل قاربهم أثناء رحلته وجرفته الأمواج.

وقال أحمد عبدى فالاى حاكم منطقة سناغ إن القارب الذى بدأ الرحلة من ميناء بوصاصو منذ أسبوعين كان متجها لأحد موانئ شبه الجزيرة العربية واكتشفه خفر السواحل بمنطقة أرض الصومال ذات الحكم الذاتى فى شمال الصومال.

وأضاف من مدينة ميط الساحلية أمس الجمعة إن حرس السواحل "اعتلوا القارب وصدموا حين وجدوا جثث عشرة أشخاص و72 آخرين يعانون بدرجات متفاوتة وبعضهم فى حالة خطيرة."، وتابع "أحضروا الاثنين وسبعين ناجيا وجثث الموتى إلى الشاطئ. ويجرى علاج المصابين ودفن الموتى"، وقال إن سكان المنطقة عثروا أمس الجمعة على 96 جثة أخرى لأشخاص كانوا بنفس القارب بعد أن جرفهم التيار إلى الشاطئ.

ومضى قائلا إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد الطاقم وهم يحاولون الفرار بين الجبال القريبة وسيجرى استجوابهم، ويقطع مهاجرون من القرن الأفريقى على مدى سنوات طويلة هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة أفضل فى الخارج هربا من الصراعات والقمع والمصاعب الاقتصادية فى بلادهم.
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مصر 365