بالصور.. 11 جواز سفر و8 هواتف محمولة بأحراز مساعد وزير الزراعة

واصلت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، فض الأحراز الموجودة فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، والمتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين.

وضمت الأحراز الخاصة بالمتهم الثانى محيى قدح 11 جواز سفر، و5 هواتف محمولة ماركة سامسونج، وهاتف سامسونج وخطى اتصالات وفودافون، وهاتف آيفون وتليفون صغير الحجم به خط موبينيل، وورق مقوى داخل حقيبة ملابس مدون عليها ego، وقميصين، ومظروف بيج اللون، وصورة ضوئية من خطاب مرسل لرئيس هيئة استشارى مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق صلاح هلال بشأن الموافقة على محمد سعيد محيى الدين قدح مساعد أول لوزير الزراعة، وصورة ضوئية لعدة قرارات صادرة من الوزارة.

وعُقدت جلسة محاكمة وزير الزراعة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال فض الأحراز والاستماع لأقوال الشهود.



>