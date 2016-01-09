المتهمون بقتل وكيلة مكتب بريد بهتيم : خنقناها عشان صرخت

أدلي المتهمين بخطف وقتل وكيلة مكتب بريد بهتيم فى شبرا الخيمة باعترافات تفصيلية أوقال العاطلون "كرلوس.د.ق"، 31 سنة، و"سامى.أ.ح"، 37 سنة ، "عماد.أ.و"، 31 سنة، أن أحدهم يعمل سائقًا على "توك توك" والمجني عليها سبق أن استقلته فشاهدها ترتدى مصوغات ذهبية وأخبر الاثنين الآخرين فخططوا لسرقتها منذ 10 أيام واتفقوا على الوقوف أمام مكتب البريد فى انتظارخروجها وفي يوم ارتكابهم الجريمة استقلت مع أحدهم التوك توك لتوصيلها إلى منزلها وفي الطريق ركب المتهمين الآخرين معهما وعندما حاولوا سرقتها صرخت فخنفوها وألقوا بجثتها فى الزراعات.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم بأنهم كانوا يريدون سرقة مشغولاتها الذهبية ومتعلقاتها وأي مبالغ بحوزتها ويتركوها لكن عندما قاومتهم وتعالت صرخاتها قرروا التخلص منها بخنقها والقاء جثتها فى الزراعات حتى لا يفتضح أمرهم إلا أن الأهالي شاهدوهم وأمسكوا بإثنين منهم وفر الثالث هاربا وتمكن رجال المباحث من ضبطه

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطاراً من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بمصرع "فاطمة ع.م"، 56 سنة، وكيلة مكتب بريد بهتيم. وأكدت التحريات بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، أن المجنى عليها استقلت توك توك مع 3 أشخاص بعد خروجها من مكتب البريد وبالقرب من عزبة أنور شعبان استولوا على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها، وخنقها أحدهم وكبلها آخر لشل حركتها، وتمكن الأهالى من ضبط 2 منهم، وفر الثالث هاربًا، وتمكن النقيب عبد العليم إقبال معاون المباحث ، من القبض عليه .

وباستجواب المتهمين "كرلوس.د.ق"، 31 سنة، عاطل، و"سامى.أ.ح"، 37 سنة عاطل، "عماد.أ.و"، 31 سنة، عاطلن اعترفوا بارتكابهم للجريمة فتحرر المحضر 148 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة 2016 وبعرض الجناة على عامر سالمان وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تحت إشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.