الدوخة والإسهال.. أبرز أعراض ضغط الدم المنخفض

أسباب ضغط الدم المنخفض

أعراض ضغط الدم المنخفض

انخفاض ضغط الدم عرض شائع يعانى منه البعض، وتظهر بعض أعراضه على المرضى فجأة، بسبب حدوث ضعف فى ضخ الدم بالجسم.>ينخفض ضغط الدم فجأة لأسباب عدة، ويذكر منها الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة، تعاطى بعض العقاقير الدوائية لعلاج بعض الأمراض، وعند تعرض الجسم للجفاف وقلة تناول المياه والسوائل المطلوبة يوميًا، وكذلك بعض التغيرات التى تتسبب فيها بعض الهرمونات فى مراحل معينة من العمر، والإصابة ببعض الأمراض كالقلب.>ومن أهم أعراضه، حسبما يوضح استشارى الباطنة، الشعور بالدوخة مع صعوبة فى التنفس بشكل سليم، فيصعب على المريض الشهيق والزفير بشكل واضح، كما قد يشعر بأوجاع فى الصدر شديدة، مصحوبة بآلام فى الرأس وصداع أيضا، مع الشعور بالإرهاق الشديد والتعب والوهن وانعدام القدرة على بذل الجهد بشكل مفاجئ، والإعياء كذلك، ومن الممكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم فى بعض الحالات.

وتابع الدكتور محمد عيسى حديثه مؤكدا على أن هناك بعض الأعراض غير الشائعة، والتى ترتبط أيضا بانخفاضه، ومنها شعور المريض بتشوش الرؤية والإبصار أو الزغللة، ومن الممكن أيضا أن يتعرض لإغماءات إذا كانت مستويات الانخفاض حادة، كذلك قد يتعرض المريض لعسر هضمى يسبب له إسهال شديد، أو غثيان وقىء، وتعانى بعض الحالات أيضا من حالات ألم بمناطق معينة فى الجسم، كالرقبة وعضلاتها، وكذلك الظهر.