دواء جديد بجانب الكيماوى لعلاج سرطان القولون والمستقيم دون مضاعفات

كشف الموقع الهندى"The times of india"، عن دواء جديد لعلاج سرطان القولون والمستقيم، حيث أظهر الباحثون فاعلية كبيرة لعقار "PRIMA-1 met"، فى منع الخلايا السرطانية لسرطان القولون والمستقيم.

وحسب التقرير فإن سرطان القولون والمستقيم من سرطانات الأمعاء الغليظة، وكما هو معروف أن البالغين المصابين به معدلات بقائهم على قيد الحياة ضعيفة.

>وقال كبير الباحثين شانج وى جو الأستاذ فى جامعة سنغافورة الوطنية "نحن متفائلون بتطوير هذا الدواء كنهج علاجى ضد سرطان القولون والمستقيم، جنبا إلى جنب مع العلاج الكيميائى مما يعطى احتمالية جيدة للمرضى فى الشفاء".

ووجد الباحثون أن عقار PRIMA-1met، أكثر فاعلية فى قتل خلايا سرطان القولون والمستقيم التى تحتوى على بروتين 53 المتحور "p35"، كما أنه يعمل على قمع الجينات السرطانية التى ترفع معدلات موت الخلايا السرطانية.

كما أوضح الباحثون أن هذا العقار مختلف عن معظم الأدوية المضادة للسرطان والتى تحدث تلفا لـ DNA ولها آثار جانبية خطيرة فى كثير من الأحيان، أما بالنسبة لعقار PRIMA-1met، فهو مناسب أكثر للمرضى دون آثار جانبية، لأنه يعيد بنية ووظيفة الجين المتحور وعلى وجه الخصوص يعمل على تعزيز موت الخلايا السرطانية.

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