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سامح شكرى: نراجع معلومات وصلتنا حول طلبنا زيادة فتحات سد النهضة

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سامح شكرى: نراجع معلومات وصلتنا حول طلبنا زيادة فتحات سد النهضة سامح شكرى: نراجع معلومات وصلتنا حول طلبنا زيادة فتحات سد النهضة
قال سامح شكرى وزير الخارجية إن أحيطت بمعلومات عن اللجنة الفنية فيما يخص الطلب المصرى بزيادة فتحات سد النهضة، وإن الجانب المصرى يقوم حاليا بمراجعة ما ورد له من معلومات.

وأشار وزير الخارجية ردا على سؤال حول ما اذا كان رفض إثيوبيا زيادة الفتحات يدل على سوء النية، إلى أن هذه القضية هى قضية فنية بحته ويتم تناولها فى إطار علمى، وهناك معلومات أحيط بها الجانب المصرى ويقوم حاليا بمراجعتها، لافتا إلى أنه لايجب أن يخرج الأمر لأبعد من ذلك.
>وشدد شكرى على أنه إذا كان هناك احتياج لهذه الفتحات فسيقبل بها الجانب الإثيوبى، لأنها ستصب فى مصلحته، وإذا لم يكن لها فائدة فلن يتم القبول بها، موضحا أن الأمر لن يكون محل خلاف بل سيكون محل تفاهم.
>ومن جانبه قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور إن قضية فتحات السد قضية فنية، و نأمل من الإعلام فى السودان ومصر، أن يضع نصب أعينه أن القيادة السياسية تقود الأمور نحو الإيجابية وتضع نصب أعينها مصلحة الدول الثلاث.

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مصر 365

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