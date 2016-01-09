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وزير الخارجية السعودى: إيران دولة راعية للإرهاب ونرفض تدخلاتها

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وزير الخارجية السعودى: إيران دولة راعية للإرهاب ونرفض تدخلاتها وزير الخارجية السعودى: إيران دولة راعية للإرهاب ونرفض تدخلاتها
قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن إيران تدخل فى شئون دول الجوار، واصفًا إياها بـ"دولة راعية للإرهاب" مشيرًا إلى أن المملكة دعت منظمة العالم الإسلامى لعقد اجتماع لإدانة الاعتداء الإيرانى، وأن الرياض تبحث في إجراءات إضافية ضد إيران إذا ما استمرت في تدخلاتها.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، أن الاعتداءات الإيرانية ترفضها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وأن منظمة التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية ستأخذان الموقف المناسب من الاعتداءات الإيرانية، مضيفًا: " ومجلس التعاون نجحا في صياغة قرار في مجلس الأمن".

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مصر 365

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