المجالس المتخصصة:أكثر من ألف مواطن سجلوا بـ"بنك المعرفة" منذ إطلاقه اليوم

أكد الدكتور طارق شوقى، الأمين العام للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، أن عدد المسجلين بالموقع الإلكترونى "بنك المعرفة المصرى"، تخطى 1000 مسجل منذ إطلاق الموقع اليوم.

وأضاف شوقى لـ"اليوم السابع"، أن البث التجريبى للموقع مستمر حتى 23 يناير المقبل، حيث سيتم خلال تلك الفترة التعرف على الأخطاء الفنية، وكم الضغط على الموقع كى يتم معالجتها.

وأشار شوقى، إلى أن المسئولين عن البنك يتلقون مئات الاستفسارات منذ إطلاقه، الأمر الذى يؤكد أن المشروع ينتظره مئات المواطنين .

وللدخول على موقع ببنك المعرفة المصرى والتسجيل:

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