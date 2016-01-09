مجلس التعاون الخليجى يُطالب إيران بإعادة الجزر الإماراتية

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبد اللطيف الزيانى، إيران بوقف التدخل فى الشئون الداخلية لدول المجلس، ووقف رعايتها للإرهاب.

كما طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، طهران بإعادة الجزر الإماراتية الثلاث التى تحتلها، داعياً فى الوقت نفسه المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية ضد السفارة السعودية.

- "التعاون الخليجى" يدين الاعتداء على سفارة السعودية ويحمل طهران المسئولية

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