مجلس التعاون الخليجى يُطالب إيران بإعادة الجزر الإماراتية

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبد اللطيف الزيانى، إيران بوقف التدخل فى الشئون الداخلية لدول المجلس، ووقف رعايتها للإرهاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "التعاون الخليجى" يدين الاعتداء على سفارة السعودية ويحمل طهران المسئولية
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كما طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، طهران بإعادة الجزر الإماراتية الثلاث التى تحتلها، داعياً فى الوقت نفسه المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية ضد السفارة السعودية.
>- "التعاون الخليجى" يدين الاعتداء على سفارة السعودية ويحمل طهران المسئولية
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