أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية السودانى: مصالحنا فى سد النهضة لن تكون على حساب الأشقاء بمصر

Google+ Print
وزير الخارجية السودانى: مصالحنا فى سد النهضة لن تكون على حساب الأشقاء بمصر وزير الخارجية السودانى: مصالحنا فى سد النهضة لن تكون على حساب الأشقاء بمصر
أكد إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السودانى، أن الدول الثلاث " والسودان وإثيوبيا" تستطيع التوصل إلى حلول حول قضية سد النهضة، بعد أن استطاع زعماء الدول الثلاث توقيع إعلان المبادئ، لافتا إلى أن وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث يعملون على التوصل إلى توافق بعد مشاورات صعبة جداً استمرت لساعات طويلة، قائلا، "لن نفرط فى مصلحة بلدنا".

وقال "الغندور"، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إن السودان ليس وسيطاً أو محايداً أو منحازاً فى قضية سد النهضة، موضحا أن بلاده لها مصالح فى قضية السد وتعمل على حمايتها وكذلك مصر لها أيضا مصالح.

وأضاف "الغندور" أن وزيرى الرى والخارجية المصريين يعملان على المحافظة على مصالح مصر خلال جلسات التفاوض الأخيرة، ونحن لنا مصالحنا ولن تكون على حساب الأشقاء فى مصر، ونضع نصب أعيننا أن مصر هبة النيل ولها حقوق تاريخية فى المياه ونحافظ على مصالحنا.

وفيما يخص فتحات سد النهضة قال سامح شكرى، إن هذه القضية فنية ويتم تناولها فى إطار علمى، وفى النهاية العلم واحد وغير قابل للتأويل، وهناك معلومات أحيط بها الجانب المصرى فى جولات الحوار الأخيرة ويقوم بمراجعتها فى إطار ما لديه من قدرات فنية ولا يخرج الأمر أبعد من هذا.

وأضاف "شكرى"، أنه إذا ما كان هناك احتياج لهذه الفتحات من الناحية العملية والفنية فلا يوجد لدى مصر شك بأن الجانب الإثيوبى سيقبل بها، وإذا كان لا حاجة لها بمراجعة من الدول الثلاث والاستشاريين وفقاً لعلوم محددة، فسيصبح الأمر غير محل أى خلاف، ولكن توافقا وتفهما لتنفيذ أى مقترح.

موضوعات متعلقة:
>سامح شكرى: نراجع معلومات وصلتنا حول طلبنا زيادة فتحات سد النهضة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة