حملات من الطب البيطرى تصل قرى الشرقية المصابة بـ"الحمى القلاعية" للمواشى

قال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إنه قام على رأس حملات بيطرية اليوم السبت، لفحص وعلاج المواشى فى قرى مركز الزقازيق، بعد تعرض عدد كبير منها للنفوق الأسابيع الماضية.

وأضاف "مدير المديرية" أنه قام بسحب عينات من المواشى المصابة لتحليلها فى المعامل المركزية لبحوث صحة الحيوان، لتحديد نوعية الإصابة، لافتا إلى أن الكشف الظاهرى بين أنه اشتباه بالحمى القلاعية، مشيرا إلى أنه سيتم غدا الأحد تحصين المواشى السليمة بالقرية، لحين ظهور نتائج التحليلات.

فيما تعرضت الماشية فى قرى "شيبة، النكارية، النخاس" لنفوق المواشى بعد انتشار فيروس مجهول عجز البيطريون عن تشخيصه واعتبروه تحورا لـ"الحمى القلاعية"، والأمر الأشد خطورة هو استيلاء مجهولين على الحيوانات النافقة وإعادة بيعها، أو القيام بذبح الرؤوس المريضة منها قبل نفوقها، مما يهدد صحة المواطنين حيال تناول لحومها.