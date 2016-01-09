أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة تفتيشية على مستشفى صدفا المركزى بأسيوط

Google+ Print
بالصور.. حملة تفتيشية على مستشفى صدفا المركزى بأسيوط بالصور.. حملة تفتيشية على مستشفى صدفا المركزى بأسيوط
أطلقت رئاسة مركز ومدينة صدفا، اليوم السبت، حملة تفتيشية على مستشفى صدفا المركزى ومطبخها للاطمئنان على حالة المواد الغذائية المقدمة للمرضى، ومراعاتها للمواصفات الصحية، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومفتشى الصحة، ولم تسفر الحملة عن أى سلبيات تخص النظافة أو جودة الأطعمة ومدى صلاحيتها.

حيث قامت الحملة بمراجعة كميات وأصناف الأغذية والوجبات التى تقدم للمرضى وأوانى الطهى، والتأكد من اتباع أساليب النظافة العامة لدى العاملين فى المطبخ.

وفى ذات السياق شدد المهندس محمد أحمد فرغلى رئيس مجلس مدينة صدفا خلال جولته بالمستشفى على ضرورة رفع مستوى النظافة بأروقة المستشفى ودورات المياه وتغيير منظومة العمل وتحقيق الانضباط والالتزام لرفع مستوى الرعاية الصحية، على أن يتم شن حملات دورية على جميع المؤسسات فى المركز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365