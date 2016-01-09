بالصور.. حملة تفتيشية على مستشفى صدفا المركزى بأسيوط

أطلقت رئاسة مركز ومدينة صدفا، اليوم السبت، حملة تفتيشية على مستشفى صدفا المركزى ومطبخها للاطمئنان على حالة المواد الغذائية المقدمة للمرضى، ومراعاتها للمواصفات الصحية، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومفتشى الصحة، ولم تسفر الحملة عن أى سلبيات تخص النظافة أو جودة الأطعمة ومدى صلاحيتها.

حيث قامت الحملة بمراجعة كميات وأصناف الأغذية والوجبات التى تقدم للمرضى وأوانى الطهى، والتأكد من اتباع أساليب النظافة العامة لدى العاملين فى المطبخ.

وفى ذات السياق شدد المهندس محمد أحمد فرغلى رئيس مجلس مدينة صدفا خلال جولته بالمستشفى على ضرورة رفع مستوى النظافة بأروقة المستشفى ودورات المياه وتغيير منظومة العمل وتحقيق الانضباط والالتزام لرفع مستوى الرعاية الصحية، على أن يتم شن حملات دورية على جميع المؤسسات فى المركز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



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