وليد صلاح لـ في الجول: لو استمر ميدو وحازم عامين في الزمالك ستحدث أمور لا أتمناها للأهلي

يؤمن وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل أن التجربة الجديدة في نادي الزمالك الخاصة بالجهاز الفني الذي يقوده أحمد حسام ميدو وحازم إمام مع وجود عبد الحليم علي ومحمد صلاح ومدحت عبد الهادي هي الأفضل للفريق الابيض على الاطلاق

كما يرى وليد أن وجود الجهاز يمثل خطر داهم على الأهلي لأنه لو استمر هذا الجهاز عامين فقط سيصنع للزمالك فريق لن يمكن قهره أو التغلب عليه.

ميدو

يرى وليد صلاح أن ميدو أصبح مدرب كبير من خلال الخبرات التي اكتسبها في تدريب الزمالك ثم الإسماعيلي ثم الزمالك مرة أخرى، وقبل كل ذلك الفكر والرؤية المختلفة من احترافه الأوروبي.

بل وأصبح ميدو قادر على تطوير وتغيير أي فريق في فترة وجيزة جدا وبأقل الإمكانيات كما حدث في تجربته مع الإسماعيلي وشيكابالا الذي أعاده للحياة الكروية بالاضافة إلى الكاريزما والحماس والجماهيرية والرغبة في النجاح.

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حازم إمام

يعتقد وليد صلاح أن قبول حازم إمام بمهمة الجهاز الفني للزمالك كمدير كرة ومدرب ستمثل علامة فارقة في تاريخه وتاريخ الزمالك.

ففوق قدرة حازم إمام على الإدارة بحب لكونه نجم كبير وقدوة ومثل أعلى.. فهو سيشارك في صناعة جزء مهم جدا وهو عقد واختيار الصفقات لانه يمتلك عين ثاقبة في اكتشاف الموهبة كما أنه يمتلك قدرة على إقناع أي لاعب بارتداء الفانلة البيضاء.

ومع الوقت سيتعلم حازم إمام كيفية أن يكون مدربا من خلال ميدو الذي وصفه وليد صلاح بـ"الخبير الذي لن يبخل على صديق عمره حازم بأي شيء".

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محمد صلاح

يقول وليد صلاح إن محمد صلاح سيلعب دور "الحكيم" في جهاز الزمالك وسيعلم الجميع، كما أنه سيكون له دور في التعامل مع المواقف الصعبة بالملعب واللحظات الحرجة بالمباريات.

عبد الحليم علي

وصفه وليد صلاح العندليب بـ"النجم الذي سيتعلم جيدا من ميدو وحازم"

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لاعبو الزمالك

أوضح وليد أن لاعبو الزمالك لن يكون أمامهم سوى الطاعة والإستفادة والانصياع بجهاز فني من النجوم.

الخطر على الأهلي

إذا.. ما الخطر الذي سيمثله هذا الجهاز على الأهلي؟

يجيب وليد صلاح: "هذا الجهاز لن يصنع فارقا للزمالك في منافسة الاهلي ومواجهته فقط بل سبشكل خطر مستقبلي داهم لأنه يمتلك من الذكاء على أن يصنع فريق وضم صفقات وتطوير أداء.. على الأهلي أن يواجهه بفكر مضاد ولهذا الأمر حلقة أخرى".

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وفي الحلقة القادمة يشرح وليد صلاح.. كيف يشكل الأهلي الفكر المضاد لمقاومة "خطر ميدو وحازم"