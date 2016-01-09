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وزير النقل لأهالى المنصورة عن سعر تذكرة القطار: لازم نرفعها خلال سنة

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وزير النقل لأهالى المنصورة عن سعر تذكرة القطار: لازم نرفعها خلال سنة وزير النقل لأهالى المنصورة عن سعر تذكرة القطار: لازم نرفعها خلال سنة
تفقد منذ قليل الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل محطة قطار المنصورة بالدقهلية، كما استقل بعض القطارات، بالمحطة.

كما اطلع الجيوشى على دفاتر المحصلين لكل قطار وعلى تذاكر الركاب موجها سؤالا للمواطنين عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وسعر التذكرة ونظافة القطار وطرق التعامل من جانب العاملين بالمحطة، حيث طالبه الأهالى بعدم رضائهم عن الخدمات المقدمة مطالبينه بضرورة الاهتمام بتنظيف القطار وإصلاح دورات المياه الخاصة بالقطارات والمحطة، كما أعربوا عن استيائهم لارتفاع سعر التذكرة مطالبينه بعدم رفع قيمتها.

وأعلن الجيوشى عن نية الوزارة برفع قيمة التذكرة خلال سنة موجها حديثة للركاب قائلا: "مش بإيدى لازم نرفعها خلال سنة".

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مصر 365